جعجع: السعودية لا تريد أن تتدخل في "الزواريب اللبنانية الصغيرة" لكنها تخطط على المستوى الاستراتيجي

عبر سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبناني عن اعتقاده بأن السعودية تلعب دورا في لبنان وصفه بـ “الاستراتيجي”.

ووفق تصريحات لجريدة عكاظ السعوية، قال جعجع “السعودية تلعب دورًا كبيرًا على المستوى الإستراتيجي”، لافتا إلى أن “البعض لا يرى الدور الذي تلعبه السعودية، إلا إذا كان على مستوى تكتيكي صغير وضيق يطال بعض أحياء بيروت، وطرابلس أو جبل لبنان أوالبقاع أو الجنوب”.

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وشدد السياسي اللبناني على أنّ “السعودية حاليًا لا تريد أن تتدخل في الزواريب اللبنانية الصغيرة، ولكن ما تفعله هو على المستوى الإستراتيجي”، وفق تعبيره.

ودلل على ذلك بموقف المملكة من الانتخابات اللبنانية الرئاسية، مشيرا إلى أنه “ومنذ اللحظة الأولى للانتخابات الرئاسية أبلغت السعودية كل الدول المعنية بقرارها، وهو في حال أتى رئيس إلى لبنان لا يوحي بالثقة، فلن تسهم المملكة بأي شيء له علاقة بالمساعدات في لبنان”.

وأكد جعجع أن هذا الموقف من المملكة “دفع بعض الدول الأوروبية إلى تغيير موقفها وتتبنى موقف السعودية”.

البرلمان اللبناني يفشل للمرة التاسعة بانتخاب رئيس للبلاد

وحول مشاركة حزبه (القوات اللبنانية) في جلسة التصويت الخميس المقبل داخل مجلس النواب، وكذلك بالحوار الذي دعا إليه رئيس البرلمان نبيه بري، قال جعجع: “وفقاً لوقائع (الخميس)، إذا افتتح رئيس مجلس النواب الجلسة لإجراء دورة أولى بالتصويت وجاءت النتيجة غير حاسمة، ثم أعلن أنه سيترك الجلسة مفتوحة ليقوم بمشاورات خارجها مع رؤساء الكتل لحل الإشكال ثم ليعود ليستأنفها حتى انتخاب رئيس، نحن حينها مع إجراء هكذا مشاورات”.

وقال: “نحن نفهم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أن الحوار هو عبارة عن محادثات جانبية عن كلام وراء الكواليس لمحاولة إقناعهم على اسم ما، ولكن ليس بطاولة حوار رسمية، وبالتالي أعتبر أن هذه محاولة مكشوفة لتغذية تعطيل الانتخابات الرئاسية”.

يشار إلى أن البرلمان اللبناني فشل في تسع جلسات متتالية في الوصول إلى اتفاق على تسمية رئيس للجمهورية خلفا للعماد ميشال عون الذي انتهت ولايته مؤخرا.