السلطات الصحية الصينية توضح حقيقة استخدام الخوخ الأصفر المعلب كـ"علاج سحري" لكورونا

حسمت السلطات الصحية الصينية حقيقة أن تناول الخوخ الأصفر المعلب بمثابة “دواء سحري” للعلاج من “كوفيد-19″، وذلك بعد أن شهدت الأسواق الصينية مؤخرا زيادة كبيرة في الإقبال على شرائه.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، اليوم الثلاثاء، أن “المتسوقين الصينيين، الذين يعتقدون خطأ أن الخوخ يمكن أن يساعد في علاج فيروس “كورونا”، يشترون الكثير من الفاكهة المعلبة التي نفد مخزونها على منصات المبيعات عبر الإنترنت”.

وقال قاو شياو لينغ، نائب مدير مستشفى في مقاطعة شنشي، لصحيفة “بيبول دايلي”، الرسمية الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني، إن “الخوخ الأصفر المعلب ليس في الحقيقة دواء خاصا للعلاج من السعال والحمى، بل إنه أشبه بـ”الدواء الوهمي” الحلو، مثل الكعكة التي تتناولها، أو شاي الحليب الذي تشربه عندما تشعر بالتوتر”.

It’s first known tins of‘yellow peach’ can improve cold/Covid-19 symptoms… Facticity remains undefined…One thing’s true is that it’s quite delicious and a good choice for sandpaper-like mouth.#Guangzhou #COVID pic.twitter.com/1JpbCuwp5j — HUANG (@HUANG46915372) December 13, 2022

بينما كتبت صحيفة “بكين يوث ديلي”، الصادرة عن رابطة الشبيبة الشيوعية الصينية، أمس الاثنين، أن “النتيجة القائلة بأن “الخوخ الأصفر المعلب من الممكن أن يعالج الأمراض المستمدة من ذكريات الطفولة الجيدة، ليس لها قيمة عملية في علاج الأمراض، ولا يمكن اعتبارها سوى نوع من المزاح أو التعبير الشعري”.

Canned yellow peaches—“Magic medicine” China announced loosening Covid-19 controls from Dec.5th, step by step….Venue code scrapped, itinerary card bye-bye (retired from Dec. 13th). People buying many things, the most popular for northeast people is canned yellow peaches. pic.twitter.com/uRPeX1bZSk — Emily Zhou (@FeatherEmily16) December 13, 2022

كما انتقدت الصحيفة زيادة اهتمام الصينيين بالبحث عن الخوخ المعلب عبر شبكة الإنترنت، ونصحت أن “الأكل باعتدال يمكن أن يجعلك سعيدا ويكون مفيدا لجسمك، لكن لا ينصح بتخزين الأطعمة المعلبة بشكل أعمى”.