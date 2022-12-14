"أوبك" ترفع توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي في 2022 إلى 11.82 مليون برميل يوميا

رفعت منظمة “أوبك”، توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي في عام 2022 – وتتوقع نمواً بمقدار 0.56 مليون برميل يومياً، ليصل إلى 11.82 مليون برميل يوميا، وفي عام 2023 قد يرتفع الرقم إلى 12.6 مليون برميل يوميا.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في تقرير، أوبك، لشهر ديسمبر/ كانون الأول نشر اليوم الثلاثاء: “بالنظر إلى الوتيرة الحالية لحفر الآبار وضخها في حقول النفط، من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط 0.6 مليون برميل يوميا، بمتوسط 11.8 مليون برميل يومياً في عام 2022”.

ووفقاً للتقرير المنظمة، فقد وصل متوسط إنتاج النفط في البلاد في عام 2021 إلى 11.25 مليون برميل يوميا.

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في تقرير نوفمبر/ تشرين الثاني السابق، توقعت أوبك، زيادة في عام 2022 بمقدار 0.53 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 11.78 مليون برميل يوميا. في عام 2023، كان من المتوقع زيادة قدرها 0.81 مليون برميل يوميا إلى 12.59 مليون برميل يوميا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عرضت وزارة الطاقة الأمريكية 15 مليون برميل نفط أخرى من احتياطيها الاستراتيجي للبيع وتم توجيهها من قبل الرئيس جو بايدن للتحضير لإصدارات جديدة مهمة خلال فصل الشتاء لتثبيت أسعار الوقود.