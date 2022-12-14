الجمهور المغربي يتوقع فوز "أسود الأطلس" بكأس العالم… فيديو

توقع عدد كبير من الجماهير المغربية والعربية، فوز “أسود الأطلس” على نظيره الفرنسي في مباراة نصف النهائي لكأس العالم في نسخة 2022، التي تقام مساء غدا الأربعاء، والصعود لنهائي كأس العالم والفوز باللقب.

وحقق المنتخب المغربي العديد من الأرقام القياسية، باعتباره أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى دور نصف النهائي، فيما يسعى المنتخب العربي إلى تحقيق اللقب والفوز بكأس العالم بعد أن قدم نتائج مهمة تجعله من أقرب المرشحين للفوز بالكأس.

وفي وقت سابق، قال مدرب أسود الأطلسي، وليد الرجراجي، في تصريحات صحفية عن مشوار فريقه في البطولة : “الأمر لا يتعلق بالمعجزات، وإنما بالعمل الشاق الذي خاضة الفريق في رحلته حتى الآن، والآن يمكننا أن نحلم بالفوز بكأس العالم”.

وبشأن مباراة نصف النهائي بين المغرب وفرنسا توقعت الصحفية المغربية، منال لطفي، فوز “أسود الأطلس” في المبارة.

وقالت: “أتوقع فوز أسود الأطلس في مباراتهم مع فرنسا ومرورهم إلى نهائي كأس العالم، كما أتوجه بكل التقدير لأعضاء المنتخب المغربي على الروح القتالية التي قدموها في كأس العالم خلال المبارايات السابقة ونتمنى لهم كل النجاح والتوفيق لتحقيق اللقب”.

فيما توقعت الكاتبة، هند الصنعاني، فوز “أسود الأطلس” بكأس العالم في نسخته الحالية.

وأعربت عن أملها في “فوز منتخب بلادها في مباراته مع المنتخب الفرنسي ومروره إلى مباراة النهائي”.

وتوقع الصحفي، يوسف الحايك، فوز منتخب بلاده باللقب في مباراة نهائية مع كرواتيا التي تلعب مع منتخب الأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء.

فيما توقع الصحفي المغربي المتخصص في ملف الرياضة، ياسر بن هلال، أن “تسير المباراة إلى التعادل خلال الوقت الأصلي دون أهداف”.

وأضاف أن “المنتخب المغربي قادر على حسمها بضربات الجزائر ليمر إلى المباراة النهائية ويحقق اللقب”.

فيما توقع الصحفي المغربي، محمد بنموسى، “فوز منتخب بلاده بهدف دون رد، وأنه حال الوصول إلى ضربات الترجيح، فإن المنتخب المغربي قادر على حسمها لصالحه”.

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وفي حديثه لـ”سبوتنيك”، قال الصحفي الرياضي المغربي، هشام رمرم، إن “ما حققه المغرب كان مفاجأة لنا أيضا، وأكبر المتفائلين لم يكن ينتظر هذا الإنجاز الحلم، وحطم المنتخب المغربي كل القواعد في هذه البطولة، وأعطي الأمل بأن كأس العالم ليست حكرا على الكبار، وهو ما سيمنح أملا كبيرا لباقي المنتخبات العالمية لتحلم بأن تصل إلى نهائيات كأس العالم”.

وأشار إلى أن “كلمة السر في هذا النجاح تكمن في المدرب، وليد الرجراجي، الذي أحدث ثورة في الأسلوب وقدم أسلوبا جديدا وحاسما مكّن اللاعبين من تقديم أفضل ما لديهم، وهو مدرب له خصوصية، ويمتلك نقاط قوة مكنته من التعامل مع جميع اللاعبين، وخلق جو من التجانس بينهم وصولا إلى هذا الإنجاز”.

ووصل المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي، بعد أن حقق نتائج هامة في كل المباريات التي لعبها دون هزيمة حتى الآن.