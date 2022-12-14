وصف المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه ممثل جيد ولكنه سياسي سيئ.

وأشار ماكغفرن في برنامج “عرض جيمي دور” إلى أن زيلينسكي “كان كوميديا جيدا وممثلا رائعا، وهو الآن يقوم بعمل جيد، في دور دمية أمريكية تقوم بكل ما هو مطلوب منها”.

وأضاف المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: “قريبا سيتعين عليه أن يدرك أن هذا لن يدوم طويلاً”.

في وقت سابق، قال مقدم برنامج “فوكس نيوز” كانديس أوينز إن زيلينسكي “ممثل قذر” حيث حاول إلقاء اللوم على روسيا في حادث سقوط الصاروخ في بولندا. مشيرا إلى أن “زيلينسكي أراد إشعال حرب العالمية ثالثة عن طريق تضليل الجمهور عمدا”.

نائب فرنسي يدعو إلى وقف دعم زيلينسكي لمحاولته إشعال حرب عالمية ثالثة