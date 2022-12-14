فرنسي يصبح أغنى رجل في العالم متفوقا على إيلون ماسك

خسر قطب التكنولوجيا، الملياردير إيلون ماسك، الذي وصلت ثروته إلى 340 مليار دولار عند مرحلة ما، لقب أغنى شخص في العالم لصالح الملياردير الفرنسي برنارد أرنو.

تراجعت ثروت ماسك، 51 عاما، بأكثر من 100 مليار دولار منذ يناير/ كانون الثاني إلى 163.1 مليار دولار، بحلول منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”.

هذا أقل من ثروة أرنو، البالغة 170.6 مليار دولار. الفرنسي البالغ من العمر 73 عاما يستمد ثروته إلى حد كبير من حصته البالغة 48% في شركة الأزياء العملاقة “مويت هنسي لوي فيتون”.

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تراجع ماسك من قمة التصنيفات – وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أن حل في المركز الثاني في سبتمبر/ أيلول 2021 – يأتي تتويجا لعام مضطرب بالنسبة للملياردير.

صدم ماسك العالم في أبريل/ نيسان بعرضه شراء “تويتر” وجعلها شركة خاصة مقابل 44 مليار دولار، في عرض جريء للغاية يعكس كيف يمكن استفادة أغنى الأفراد من ثرواتهم الهائلة.

لكن اتفاقيته تزامنت مع شروع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في جولة التشديد الأكثر عدوانية منذ جيل، ما أدى إلى خفض تقييمات الشركات المرتفعة مثل “تسلا” التي أسسها ماسك، والتي انخفض سهمها بأكثر من 50% هذا العام.