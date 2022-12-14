البنتاغون: نراقب التطورات على الحدود المتنازع عليها بين الهند والصين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن واشنطن تراقب التطورات على امتداد الحدود بين الهند والصين وسط اشتباكات حديثة في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها.

واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي.

الصين تؤكد أن الوضع على الحدود مع الهند مستقر بشكل عام على خلفية الاشتباكات الأخيرة

وقال رايدر: “وزارة الدفاع تواصل عن كثب مشاهدة التطورات على طول خط السيطرة الفعلية على الحدود الهندية الصينية”.

وذكر أن واشنطن شاهدت الصين وهي تواصل حشد القوات وبناء بنية تحتية عسكرية في منطقة خط السيطرة الفعلية الفاصل بين البلدين.

وعبر رايدر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود الهند المستمرة لتهدئة الوضع.

ويشترك البلدان (الصين والهند) في حدود أمر واقع متنازع عليها يبلغ طولها 3,440 كيلومترا، ويطلق عليها خط السيطرة الفعلية وهي حدود غير مرسمة بشكل جيد.

ومرور هذه الحدود بالأنهار والبحيرات والقمم الجليدية يعني أن الخطوط قد تتغير.