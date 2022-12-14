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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية إلى 120 شخصا

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي سقطت على عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، يوم الثلاثاء، إلى 120 شخصا في حصيلة غير نهائية.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية: “لقي 120 شخصا لقي حتفه في كينشاسا في مختلف أحياء المدينة”.
ويشار أن البناء العشوائي هو ما تسبب بانهيارات المباني التي خلفت عدد كبير من الضواحي بحسب الموقع حيث “الناس يبنون حتى في الأماكن التي لم يتم منح تصاريح البناء فيها، إنهم يبنون منازل بطريقة فوضوية”.
ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا حيث أن أعمال الإنقاذ مستمرة في مختلف مناطق العاصمة كينشاسا.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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