ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية إلى 120 شخصا

ويشار أن البناء العشوائي هو ما تسبب بانهيارات المباني التي خلفت عدد كبير من الضواحي بحسب الموقع حيث “الناس يبنون حتى في الأماكن التي لم يتم منح تصاريح البناء فيها، إنهم يبنون منازل بطريقة فوضوية”.