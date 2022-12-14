زيلينسكي يطلب حزمة مساعدات بقيمة 12.76 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء من المشاركين في المؤتمر الدولي المعني بمرونة المدنيين في أوكرانيا تقديم 12 مليار يورو (12.76 مليار دولار) كمساعدات لإعادة إعمار أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك . وقال زيلينسكي في خطاب فيديو أمام المؤتمر، نُشِرَ على حسابه بموقع تليغرام: “أدعوكم جميعا للانضمام. انضموا الآن – بما في ذلك في إطار رعاية فرنسا لمنطقة تشيرنيهيف، في المجموع، أثرت الأعمال العدائية بشكل مباشر على أراضي إحدى عشرة منطقة”.

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وأضاف: “إن نطاق خطتنا للتعافي السريع، والتي تغطي مناطق أخرى أيضا، هو أكثر من 12 مليار يورو”.

ولفت زيلينسكي في كلمته أمام المؤتمر، أيضا إلى إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى حوالي 800 مليون يورو من أجل الاستعادة الجزئية لبنيتها التحتية للطاقة المتضررة بشدة أو المدمرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن إجمالي المساعدات المالية لأوكرانيا التي تم التعهد بها خلال المؤتمر بلغ ما يقرب من مليار يورو.