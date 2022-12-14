مولدوفا تعد دعوى قضائية ضد "غازبروم" تتهمها بإثارة أزمة الطاقة في البلاد

قال نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو، يوم الثلاثاء إن السلطات المولدوفية تستعد لرفع دعوى قضائية ضد شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، متهمة الشركة بإثارة أزمة الطاقة الناجمة عن انخفاض إمدادات الغاز إلى البلاد.

تشيسيناو – سبوتنيك . وقال سبينو في مقابلة مع هيئة الإذاعة الألمانية، دويتشه فيله، (DW، المعترف بها كعميل أجنبي في روسيا): “لدينا عقد مع غازبروم، يحدد حجم الغاز الذي يتعين على الروس تزويدنا به، وصيغة حساب السعر، وطريقة الدفع”.

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وأضاف:”لقد دفعنا ثمن كل شيء… غازبروم هي المسؤولة عن أنه يتعين علينا شراء الغاز والكهرباء من السوق؛ يبحث محامونا بالفعل في هذه التفاصيل من أجل مقاضاة الشركة الروسية لعدم الوفاء بالعقد”.

وقال إن بلاده تخطط للمطالبة بتعويض من غازبروم لأن السلطات اضطرت إلى خفض الإنفاق على قطاعات أخرى من اقتصاد البلاد والتقدم بطلب للحصول على قروض.

ولفت سبينو أيضا إلى أن شركة غازبروم كان بإمكانها رفض توقيع العقد في أكتوبر 2021 لكنها لم تفعل ذلك.

وتابع: “لدينا عقد ساري المفعول الآن، ولم تطلب غازبروم إنهائه. لم تطلب حتى تقليل حجم [إمدادات الغاز]… إنهم يتجاهلون التزاماتهم فقط. وسيدفعون ثمنها”.

في أكتوبر 2021، تفاوضت مولدوفا على تمديد عقدها مع غازبروم بشرط أن تسدد البلاد ديونها في عام 2022 بالكامل.

واحتفظت شركة غازبروم بالحق في وقف إمدادات الغاز إلى مولدوفا بالكامل في حالة انتهاك التزامات الدفع وشروط مراجعة الديون. وفي ديسمبر، ستتلقى مولدوفا 43.5٪ من احتياجات البلاد من الغاز.

وتعاني سبوتنيك مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم. وأدخلت الحكومة تدابير تقشفية، بما في ذلك القيود المفروضة على استهلاك الكهرباء.