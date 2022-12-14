مولدوفا تزيد الإنفاق العسكري لحماية مجالها الجوي

قال وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، إن الحكومة المولدوفية تخطط لزيادة النفقات على حماية المجال الجوي.

تشيسيناو – سبوتنيك . في وقت سابق، قالت السلطات المولدوفية إنها ترغب في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وشراء الأسلحة اللازمة لذلك. على وجه الخصوص، تحدث وزير الدفاع عن الحاجة إلى إنشاء شبكة دفاع جوي.

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وقال نوساتي، متحدثا في منتدى التكامل الأوروبي: “ستستخدم الأموال الإضافية التي سيتم تخصيصها في عام 2023 لحماية المجال الجوي لمولدوفا”.

في وقت سابق، قال إن ميزانية وزارة الدفاع المولدوفية في عام 2023 ستزداد بنسبة 50 في المائة في عام 2022 إلى أكثر من 87 مليون دولار؛ وتم اعتماد التعديلات ذات الصلة في القراءة الأولى.