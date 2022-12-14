بوشيلين: الأضرار التي سببتها أوكرانيا لجمهورية دونيتسك الشعبية تتجاوز 20 مليار دولار

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن حجم الضرر جراء الأعمال الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية يتجاوز بالفعل 1.3 تريليون روبل.
موسكو- سبوتنيك.وقال لوكالة “سبوتنيك”: “تم حساب هذه الأرقام مبدئيًا، قامت ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية في مجلس حقوق الإنسان، إيلينا شيشكينا، بتسمية هذه الأرقام. أي إذا تحدثنا فقط عن المباني المدمرة، فإن الأرقام تقريبية للغاية، منذ 14 عامًا – 1.3 تريليون روبل، حتى أكثر من هذا المبلغ”.
رئيس جمهورية دونيتسك: أوكرانيا أصبحت واحدة من الموردين الرئيسيين للأسلحة في السوق السوداء
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وأضاف: “ولكن هنا نحتاج أيضًا إلى أن نأخذ في الاعتبار الشركات المدمرة، وهنا نحتاج أيضًا إلى مراعاة البنية التحتية المدمرة ومرافق البنية التحتية الحيوية”.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو “تلعب بالنار” بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
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