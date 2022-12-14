مقتل امرأة في قصف أوكراني لمدينة غورليفكا بجمهورية دونيتسك

قال إيفان بريخودكو، عمدة مدينة غورليفكا، يوم الأربعاء، إن مواطنة من المدينة قتلت خلال القصف الأوكراني.

دونيتسك – سبوتنيك . في وقت سابق من اليوم، قال بريخودكو إن المرأة أصيبت في قرية منجم روميانتسيفو في منطقة كالينينسكي في غورليفكا.

وقال بريخودكو على تيليغرام: “للأسف، توفيت إحدى مواطنات قرية منجم روميانتسيفو والتي أصيبت نتيجة للعدوان المسلح الأوكراني، متأثرة بجروح لا تتوافق مع الحياة”.