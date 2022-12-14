الجيش الأمريكي يعلن استئناف عملياته ضد "داعش" في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي، استئناف عملياته بشكل كامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضد تنظيم “داعش” في سوريا.

وحسب “سي إن إن”، قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، “نركز مع هؤلاء الشركاء المحليين على منع إعادة تشكيل داعش”.

وأضاف أن “العمليات استؤنفت الأسبوع الماضي، في يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري”.

وكان الجيش الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” قد قلصا دورياتهما المشتركة شمالي سوريا بسبب التهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية..

يأتى ذلك بعد ثلاثة أسابيع من شن تركيا ضربات جوية ومدفعية في سوريا والعراق بعد هجوم بقنبلة في إسطنبول في 13 نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.

الجيش الأمريكي يعلق دورياته في شمال سوريا خوفا من اجتياح تركي

وألقت الحكومة التركية باللوم في التفجير على حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة “إرهابيا” وفرعه السوري “وحدات حماية الشعب” والذين نفوا ضلوعهما في الهجوم.