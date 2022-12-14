الصومال.. حكم بإعدام مدبر هجوم مطار مقديشو

قضت محكمة عسكرية في الصومال، اليوم الأربعاء، بإعدام ضابط جيش سابق بتهمة تدبير هجوم وقع بمطار آد عدي، في العاصمة مقديشو، في آذار/مارس.

القاهرة- سبوتنيك. ووفقا للتلفزيون الحكومي “حكمت محكمة عسكرية صومالية، اليوم الأربعاء، على ضابط الجيش السابق، محمد عبد النور أبكو، الذي انضم إلى حركة الشباب في 2017 ( المحظورة في روسيا وعدة دول)”.

وقتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب، أحدهم جندي بالبعثة العسكرية الأفريقية في الصومال (أميسوم)، في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية (المصنفة إرهابية في روسيا والعديد من الدول)، على مطار مقديشو الدولي، بالعاصمة الصومالية.

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