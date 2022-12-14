إيران تعلن اكتمال مفاوضاتها مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشأن التجارة الحرة

جدير بالذكر، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، لديها حاليًا اتفاقية مؤقتة، للعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة.

وتم توقيع الاتفاقية المؤقتة، في عام 2018؛ وكان من المفترض أن تنتهي صلاحيتها في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.

غير أنه، بنهاية عام 2021، وافق المجلس الاقتصادي الأعلى للمنطقة الأوراسية، على تمديدها 3 سنوات، أو إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم.

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم عددا من الدول الواقعة في وسط آسيا وشمالها، وشرق أوروبا.

وتأسس الاتحاد، في 29 أيار/مايو 2014، وباشر عمله في 1 كانون الثاني/يناير 2015؛ ويشمل كلا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.