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إيران تعلن اكتمال مفاوضاتها مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشأن التجارة الحرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن بلاده استكملت محادثاتها مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة، مؤكدًا أن الاتفاقية بانتظار التصديق.

موسكو – سبوتنيك. وقال جلالي للصحفيين: “المفاوضات بين إيران وسكرتارية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة، استكملت”.

وبحسب السفير، فإن الخطوة التالية تتمثل في المصادقة على الاتفاقية، من خلال برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك البرلمان الإيراني.

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جدير بالذكر، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، لديها حاليًا اتفاقية مؤقتة، للعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة.

وتم توقيع الاتفاقية المؤقتة، في عام 2018؛ وكان من المفترض أن تنتهي صلاحيتها في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.

غير أنه، بنهاية عام 2021، وافق المجلس الاقتصادي الأعلى للمنطقة الأوراسية، على تمديدها 3 سنوات، أو إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم.

والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم عددا من الدول الواقعة في وسط آسيا وشمالها، وشرق أوروبا.

وتأسس الاتحاد، في 29 أيار/مايو 2014، وباشر عمله في 1 كانون الثاني/يناير 2015؛ ويشمل كلا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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