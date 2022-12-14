القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا يحتوي على 5 آلاف قذيفة

بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 81 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم تدمير ما يصل إلى ألفي صاروخ من نظام إطلاق صواريخ غراد المتعدد وأكثر من ثلاثة آلاف قذيفة مدفعية مخزنة من مختلف الأنواع.