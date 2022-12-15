نيوزيلندا تحظر بيع السجائر مدى الحياة لمواليد 2009 وما بعده

أقر البرلمان النيوزيلندي مجموعة قوانين جديدة تحظر بيع سجائر التبغ مدى الحياة لمواليد عام 2009 وما بعده، إلا أن القوانين الجديدة لاقت معارضة حيث وصفها البعض بأنها “حظر من قبل دولة متسلطة على تربية الأطفال”، وأنها ستؤدي إلى ظهور سوق سوداء.

وأوضحت شبكة “سكاي نيوز” أن هذه القوانين تنص على فرض غرامة مالية تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي (95 ألفا و910 دولارات أمريكية)، على من يبيع السجائر لمواليد 2009 ومن هم أصغر سنا، ما يعني أن الأجيال الجديدة ستمنع من التدخين من فترة الشباب إلى نهاية حياتهم.

وتضمنت القوانين الجديدة كذلك خفض نسبة النيكوتين المسموح بها في السجائر في الوقت الحالي، وخفض عدد تجار التجزئة المرخص لهم بيع التبغ بنسبة 90%، ليصل عدد تجار تجزئة التبغ إلى 600 تاجرا بحلول نهاية عام 2023، وذلك بعد أن بلغ عددهم 6 آلاف تاجر.