الاتحاد الأوروبي يمنح كوسوفو تأشيرات "شنغن"

وافق المفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على منح نظام للسفر قصير المدى من دون تأشيرة لكوسوفو غير المعترف بها، وفقًا لتقرير البرلمان الأوروبي.

وجاء في التقرير: “اليوم الأربعاء، توصلت مجموعات التفاوض من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق طال انتظاره بشأن منح حرية تأشيرات الإقامة القصيرة لكوسوفو”.

وذكر البيان أن التأشيرات الممنوحة ستكون من نوع “شنغن”.

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ويجب الآن تنسيق هذا القرار بشكل منفصل من قبل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي.

ووقع قادة كوسوفو اليوم الأربعاء، على طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.