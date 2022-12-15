هل مزيل العرق ضار بصحتك؟

أصبحت مزيلات العرق ومضادات التعرق من العناصر الأساسية في روتين النظافة لدى الكثيرين. ومثل الشامبو وغسول الجسم وكريم الحلاقة ومعجون الأسنان وأحمر الشفاه، فإن العديد من مزيلات العرق ومضادات التعرق مصنوعة من مواد كيميائية.

ربما تكون قد سمعت عن شائعات مفادها أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في مزيلات العرق ومضادات التعرق يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي أو أمراض الكلى أو الحساسية. لكن هل هي حقيقة أم تخمين؟.

هل يمكن أن يسبب مزيل العرق سرطان الثدي وأمراض الكلى والحساسية وما إلى ذلك؟

من بين الشائعات حول الآثار الصحية لمزيل العرق، فإن أحد أكثر الادعاءات إثارة للقلق هو وجود صلة بين مزيل العرق وسرطان الثدي. يشعر بعض الناس بالقلق من أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في مضادات التعرق يمكن امتصاصها من خلال الجلد، بحسب موقع “بين مديسين”.

النظرية هي أن السموم سوف تتراكم في العقد الليمفاوية وتتحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية. يعتقد الكثير من الناس أن هذا هو سبب تطور بعض سرطانات الثدي في المناطق المعرضة لمضادات التعرق.

تتضمن الادعاءات الأخرى ان مزيل العرق يسبب أمراض الكلى والحساسية.

لكن جمعية السرطان الأمريكية وجدت أن الادعاءات التي تربط بين سرطان الثدي ومزيلات العرق ليس لها أساس علمي قوي، وتحذر مؤسسة الكلى الوطنية فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في وظائف الكلى من المخاطر الصحية لاستخدام مضادات التعرق.

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الألومنيوم

تستخدم مركبات الألمنيوم على نطاق واسع في مستحضرات التجميل والمنتجات الصيدلانية. في مضادات التعرق، أملاح الألومنيوم هي المكونات التي تمنع التعرق. تحتاج الأملاح إلى الذوبان لمنع العرق من التكون على سطح المسام.

لكن هل يعني ذلك أن ملح الألمنيوم المذاب سيتم امتصاصه وحبسه في جسمك؟

تشير الأبحاث الحديثة التي نشرها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية إلى أن الاستخدام المتكرر لمضادات التعرق يمكن أن يتسبب في تراكم الألمنيوم في أنسجة الثدي، ولكن هذا لا يثبت أن أملاح الألومنيوم يمكن أن تسبب سرطان الثدي.

في الواقع، لا يبدو أن أنسجة سرطان الثدي تحتوي على ألومنيوم أكثر من أنسجة الثدي الطبيعية.

قد يكون الألمنيوم مصدر قلق أكبر إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، خاصة إذا كانت وظائف الكلى لديك حوالي 30 في المائة أو أقل، بحسب بنيامين تشان أخصائي طب الأسرة.

وأوضح الدكتور تشان أن “وجود الكثير من الألمنيوم في جسمك يمكن أن يسبب أمراض العظام أو الخرف. وعادة ما يتم ترشيح الألمنيوم الزائد من الجسم عن طريق الكلى. لذلك، لا يستطيع الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى تصفية الألمنيوم بالسرعة الكافية”.

واستدرك بالقول “مع ذلك، إذا كانت وظائف الكلى لديك طبيعية، فيمكن لكليتيك عادةً معالجة كمية الألومنيوم من مضادات التعرق ومستحضرات التجميل التي يتم امتصاصها من خلال بشرتك”.

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بارابين

يستخدم البارابين لمنع الفطريات والبكتيريا من النمو. صحيح أنه يمكن امتصاص مادة البارابين من خلال الجلد، وبمجرد دخولها إلى جسمك، يمكن أن تعمل مثل هرمون الإستروجين، وهو هرمون أنثوي مهم للنمو الجنسي وصحة الثدي ووظائف الجسم الأخرى.

قد يؤدي التعرض الطويل للإستروجين إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. ومع ذلك، فإن تأثير البارابين المستخدم في مستحضرات التجميل ضعيف ولا يكاد يكفي لزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

لم يعثر علماء إدارة الغذاء والدواء على أدلة تثبت أن البارابين المستخدم في مستحضرات التجميل، مثل مزيل العرق، يسبب سرطان الثدي.

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المكونات الأخرى والحساسية

يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه مزيلات العرق أو مضادات التعرق. تشير الأبحاث إلى أن هذا قد يكون ناتجًا عن مكونات مثل البروبيلين جليكول (مادة كيميائية تعطي مزيل العرق قوامه)، والزيوت الأساسية (التي تستخدم كثيرا في العطور)، والإضافات البيولوجية، والبارابين، وفيتامين E، واللانولين.