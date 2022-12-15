وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأسبق سليم الزعنون في العاصمة الأردنية عمان

توفي الليلة رئيس المجلس الوطني الأسبق سليم الزعنون في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 89 عاما.

رام الله – سبوتنيك . ونعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد مؤسسي الحركة سليم الزعنون (أبو الأديب) الذي توفي الليلة في عمان عن عمر ناهز 89 عاما.

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وأثنى الرئيس عباس على مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، والذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال.

وقال الرئيس عباس: “إن الراحل قضى عمره مناضلا صلبا وكان نموذجا للمناضل الوطني العروبي المثقف”.

يذكر أن الزعنون من مواليد مدينة غزة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1933 وشغل منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1996 حتى مطلع 2022.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير (تضم كافة الفصائل عدا حماس والجهاد) وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.