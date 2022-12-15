وزير خارجية مولدوفا: يجب أن نسعى لبناء شبكة دفاع جوي لحماية المواطنين

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية المولدوفي، نيكو بوبيسكو، إنه يجب على مولدوفا البحث عن حلول لحماية مجالها الجوي من أية صواريخ.

شيسيناو – سبوتنيك . وقال بوبيسكو على تلفزيون “جورنال” المولدوفي: “من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على اعتراض وإسقاط أي صاروخ يعبر مجالنا الجوي؛ إذا لم نسقطه، فإن الصاروخ سيقتل المواطنين”.

مولدوفا تزيد الإنفاق العسكري لحماية مجالها الجوي

وأضاف: “يجب أن نعترف للأسف… بأن مولدوفا تحتاج إلى شبكة دفاع جوي لحماية أرواح المواطنين، يجب أن نبحث عن طرق لحماية المواطنين”.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في البلاد أنه في 10 أكتوبر، حلقت ثلاثة صواريخ أطلقت من سفن في البحر الأسود فوق الجمهورية أثناء العبور.

وفي هذا الصدد، تم استدعاء السفير الروسي في كيشيناو، أوليغ فاسنيتسوف، إلى وزارة الخارجية المولدوفية. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على شظايا الصواريخ مرتين في شمال الجمهورية.

كما قالت وزارة الدفاع المولدوفية، في وقت سابق، إنها ترغب في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وشراء الأسلحة اللازمة لذلك.