ناسا: طاقم محطة الفضاء الدولية ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب في المركبة الفضائية سويوز MS-22

صرحت “ناسا” في بيان أن طاقم محطة الفضاء الدولية (ISS) ليس في خطر بعد اكتشاف تسرب سائل تبريد في المركبة الفضائية سويوز MS-22 الراسية في المحطة.

موسكو – سبوتنيك . أوضحت ناسا بصفحتها على “تويتر” للحصول على تحديثات من محطة الفضاء الدولية: “تم إلغاء السير في الفضاء الليلة مع رائدي الفضاء سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين حيث يقوم مراقبو المهمة بتقييم تأثير تسرب سائل التبريد الذي شوهد في سفينة سويوز MS-22.”

‏”ناسا” تنجح بتثبيت مصفوفة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية في محطة الفضاء الدولية

وأضافت الوكالة: “المحطة الفضائية في حالة جيدة وطاقم البعثة 68 آمن”.

من جهته، قال المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” اليوم الخميس إن السير في الفضاء مع الروسيين سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين من محطة الفضاء الدولية قد ألغي لأسباب فنية.

وقال المكتب في بيان: “تم إلغاء السير في الفضاء لرواد الفضاء سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين من محطة الفضاء الدولية في إطار البرنامج الروسي لأسباب فنية”.