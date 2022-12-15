الجيش الأوكراني يطلق 40 صاروخ غراد على مقاطعات فوروشيلوفسكي وكييف في مدينة دونيتسك

قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق (JCCC) إن الجيش الأوكراني أطلق، صباح اليوم الخميس، 40 صاروخا من قاذفات “غراد” على منطقتي فوروشيلوفسكي وكييف في مدينة دونيتسك.

دونيتسك – سبوتنيك . وقال المكتب على تيليغرام: “تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه: 7:00 صباحا [بالتوقيت المحلي، الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش] – قرية تونينكي – مدينة دونيتسك (فوروشيلوفسكي، مقاطعات كييف): لقد تم إطلاق 40 صاروخا من بي إم-21 غراد”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا يحتوي على 5 آلاف قذيفة

هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه “حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف،على مدى ثماني سنوات”.