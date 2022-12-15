إعلام: الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بمعدات لصنع "قنابل ذكية"

يخطط البيت الأبيض لتزويد أوكرانيا بمعدات تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى “قنابل ذكية”، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”، عن مسؤولين أمريكيين كبار.

تخطط إدارة بايدن لإرسال معدات متطورة إلى أوكرانيا تحول ذخائر الطائرات غير الموجهة إلى قنابل ذكية يمكنها ضرب المواقع العسكرية الروسية بدرجة عالية من الدقة. وبحسب الصحيفة، المعدات تشمل أجهزة تحديد المواقع ويمكن ربطها بأنواع مختلفة من الأسلحة.

من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق على نقل المعدات إلى أوكرانيا. كما لم تذكر مصادر مطلعة ما هي أنواع الأسلحة التي سيتم استخدامها.