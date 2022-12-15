محافظ دونيتسك: مركز المدينة يتعرض لأكبر هجوم منذ عام 2014

قال رئيس البلدية أليكسي كوليمزين، اليوم الخميس، إن دونيتسك تعرضت لأكبر هجوم منذ 2014.
وكتب على قناته في تلغرام: “ارتكب الفاشيون الأوكرانيون جريمة حرب أخرى هذا الصباح. اليوم في تمام الساعة السابعة صباحًا بالضبط، تعرض مركز دونيتسك لأكبر هجوم ضخم منذ عام 2014”.
وأضاف أن الساحة الواقعة عند تقاطع شارع بوغدان خملنيتسكي وشارع يونيفيرسيتسكايا وشكولني بولفار وشارع نابريجنايا ومنطقة السوق المغطاة في منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك تعرضت للقصف.
يتم تحديد معلومات حول الضحايا والأضرار.
في وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد ممثل دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية أطلقت 40 صاروخًا من راجمة “غراد” في منطقتي فوروشيلوفسكي وكيفسكي في دونيتسك.
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