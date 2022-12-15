خبير أمريكي: طوربيدات فتاكة تملكها روسيا وإيران ليس لدى الولايات المتحدة مثلها

كتب الخبير العسكري الأمريكي خاريسون كاس في مجلة “19فورتي فايف” أن البحرية الروسية تملك سلاحا بحريا فتاكا – طوربيدات فائقة التجويف والولايات المتحدة ليس لديها شيء مثل ذلك.

الولايات المتحدة هي إحدى القوى العسكرية الرائدة في العالم ولديها كمية هائلة من الأسلحة المختلفة. في الوقت نفسه، لا تمتلك الترسانة الأمريكية نوعًا واحدًا من الأسلحة يمتلكه خصماها الرئيسيان، روسيا وإيران. وفقًا لهاريسون كاس، إن هذا السلاح هو طوربيدات التجويف.

وقال المؤلف: “طوربيدات التجويف – تمتلكها روسيا وإيران، لكن البحرية الأمريكية لا تمتلكها”.

وذكرأن طوربيدات التجويف تختلف عن الطوربيدات التقليدية في سرعتها العالية. يمكن أن تصل سرعتها إلى معدلات تصل إلى 300 كم / ساعة بفضل ظاهرة فيزيائية تُعرف باسم التجويف الفائق.

مبدأ التجويف الفائق هو تشكيل فقاعة من الغاز ضمن سائل تكون كبيرة بشكل كاف بحيث يستطيع جسم أن يمر بأقل قدر من المقاومة والاحتكاك. بفضل هذا، يمكن للجسم، الطوربيد، السباحة بسرعة عالية جدًا.

بدأ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في تجربة الطوربيدات ذات تجويف فائق في الستينيات. الطوربيد الحالي الذي تملكه روسيا هو في أ-111 “شكفال”، الذي دخل الخدمة في عام 1977 .

إن التقنية الكامنة وراء الطوربيدات ذات التجويف الفائق متطورة للغاية لدرجة أنه لا تزال روسيا تحتفظ بسرها. وصل الأمر إلى حد أن الإدارة العسكرية الأمريكية حاولت سرقة هذا السر. في عام 2000، أُدين مواطن أمريكي يُدعى إدموند بوب بتهمة التجسس للحصول على معلومات عن “شكفال” الروسي.

يُعتقد أن بوب، وهو ضابط سابق في البحرية الأمريكية أصبح رجل أعمال، كان يتجسس لصالح وكالة استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية.