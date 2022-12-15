علق السيناتور فلاديمير جاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، على إعلان بولندا روسيا “دولة تدعم الإرهاب”، مؤكدا أنه يجب على وارسو أن تأخذ في الاعتبار أن المواجهة مع روسيا قد انتهت دائمًا بشكل مأسوي بالنسبة للبلاد.

وقال جاباروف في تصريحات اليوم الخميس “بولندا في حالة فرار وإذا استمر الأمر على هذا النحو، فعاجلا أم آجلا سيكون هناك تقسيم رابع لبولندا في الأفق. لقد نجت في الثلاث مرات السابقة بالفعل بطريقة ما”.

وشدد السناتور على أنهم إذا تصرفوا على هذا النحو، وفي بولندا أعلنوا صراحة أنهم مستعدون لمقاومة روسيا، فعليهم أن يتذكروا أن حملات وارسو المعادية لروسيا لم تنجح أبدًا، لأن المواجهة مع روسيا كانت دائمًا تنتهي بشكل مأسوي. قال السناتور: “دعهم يعودون إلى رشدهم”.

وهو يعتقد أن بولندا تصول وتجول، بالاعتماد على شقيقها الأكبر في الخارج، “دون أن تدرك أنه إذا حدث شيء ما، فلن يساعدها أحد”.

هذا ورحبت وزارة الخارجية البولندية بالقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب .

روسيا لا تأخذ قرار البرلمان الأوروبي الذي صنفها “راعية للإرهاب” بعين الاعتبار