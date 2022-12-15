دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

أفاد دبلوماسيون، اليوم الخميس، بأن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.

سبوتنيك. اقتربت الدول الأعضاء في الوقت نفسه من التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، لكن بعض الدول، ومنها بولندا، لا تزال لديها اعتراضات.

وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رسالة الأمين العام لمجلس أوروبا، التي طالب فيها موسكو بالامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنها حملة دعائية، وخير دليل على “دبلوماسية مكبرات الصوت”.

ونشر موقع الخارجية نقلا عن زاخاروفا: “قبل الحديث عما ورد في هذه الرسالة، علينا أن ندرسها بعناية، للأسف شرع مجلس أوروبا بطريق “دبلوماسية مكبرات الصوت” في التعامل معنا”.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قد أكد الاثنين الماضي، أن المفاوضات بين الدول الأعضاء حول حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا مستمرة، معربًا أن أمله في التوصل لاتفاق خلال ساعات.