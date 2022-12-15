أردوغان: عرضت على بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري بشار الأسد، لافتا إلى أن بوتين رحب بالفكرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية تركية، تصريحات أردوغان خلال عودته من تركمنستان، حيث قال: “اقترحت على بوتين عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد، وهو رحب بذلك”.

وتابع الرئيس التركي: “نريد اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا وسوريا. للقيام بذلك يجب أن تلتقي أجهزتنا الاستخباراتية أولا، ثم وزيري الدفاع والخارجية وبعد تلك الاجتماعات، نجتمع نحن القادة”.

دمشق ترفض طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين الأسد وأردوغان

كما أضاف أردوغان: “الخطوات التي نتخذها حيال تطبيع العلاقات مع سوريا تأتي في إطار مصالحنا الوطنية”.

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والأسبوع الماضي قال عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، إن دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن سوريا تعتزم تأجيل مثل هذا اللقاء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو 2023.

وقال ميري أوغلو، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، إن “دمشق رفضت طلب أنقرة بشأن ترتيب لقاء بين أردوغان والأسد وتنوي تأجيله إلى ما بعد الانتخابات التركية”.