البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بقطر على خلفية التحقيقات في قضايا فساد

صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بدولة قطر، وذلك على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

أمستردام- سبوتنيك. ونشر حساب البرلمان الأوروبي عبر تويتر تغريدة أوضح فيها أنه تم التصويت بتعليق كل الأنشطة البرلمانية المرتبطة بقطر، بجانب المطالبة بقواعد أكثر صرامة من أجل الشفافية والمحاسبة.

وصوت لصالح القرار 541 عضوًا من بين 546 حضروا عملية التصويت.

ونفذت السلطات البلجيكية، الجمعة الماضية، عدة اعتقالات وتفتيش في بروكسل فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم فساد في البرلمان الأوروبي، مرتبطة بإقامة مونديال قطر. على وجه الخصوص، تم القبض على كايلي وطرده على الفور من حزب باسوك كينال (الحركة الاشتراكية اليونانية – الحركة من أجل التغيير) فيما يتعلق بالتحقيق.

رئيسة البرلمان الأوروبي: نعتزم إنهاء عمل الأعضاء المتورطين في قضايا فساد

تعليقا على هذه الفضيحة أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الاثنين، الماضي، أنها تعتزم إنهاء عمل وتجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد.

وقالت ميتسولا في كلمة لها خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة التحقيقات الجارية حول تورط عدد من نواب البرلمان في قضايا فساد، إنها تعتزم إنهاء عمل أعضاء البرلمان المتورطين في قضايا فساد وتجريدهم من مسؤولياتهم وتفعيل المادة 29.

وأضافت ميتسولا أن “هناك هجوما ضد البرلمان والديمقراطية الأوروبية وتلاعبا من قبل دول ثالثة لتسليح بعض الأفراد وبعض أعضاء البرلمان لتقويض الديمقراطية”.