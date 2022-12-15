مسؤول بوزارة الطاقة: صادرات الغاز الجزائرية تحقق رقما قياسيا في 2022

قال ميلود مجلد، المدير العام للاستشراف في وزارة الطاقة والمناجم الجزائري، إن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال العام الحالي.

الجزائر – سبوتنيك. جاء ذلك في مقابلة مع القناة الأولى التلفزيونية المحلية، اليوم الخميس، قال فيها إن “الجزائر وفت بالتزاماتها تجاه جميع العملاء فيما يخص تزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي تم إبرامها”.

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وأوضح مجلد أن الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي العام الحالي، مشيرا إلى أنها تقدر بنحو 56 مليار متر مكعب وهي كمية مرشحة للارتفاع”.

وأضاف المسؤول الجزائري: “رقم الأعمال هو الآخر ارتفع نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المتزايد على هذه المادة الذي ولدتها الأزمة الروسية الأوكرانية”.

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يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، علق على ذلك خلال افتتاح جناح الصناعات البترولية التابع لمجمع “سوناطراك”، بمعرض الإنتاج الجزائري.