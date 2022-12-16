ماكرون عن كأس العالم: يجب أن نعترف بأن الأمن ممتاز والتنظيم أكثر من رائع في قطر

علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على فوز منتخب بلاده لكرة القدم على نظيره المغربي، في ‏المباراة نصف النهائية لبطولة كأس العالم 2022، أمس الأربعاء.‏

وأكد ماكرون في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” أن مشاعر التوتر راودته قبل انطلاق المباراة، التي أقيمت على استاد “البيت”، وذلك لأن “المنتخب المغربي قدم بطولة كبيرة”، بحسب قوله.

وشدد على أن منتخب المغرب “لعب بشكل ممتاز أمام فرنسا في مواجهة نصف النهائي، وأنه شكّل خطورة كبيرة وكاد أن يعدل النتيجة، إلا أن منتخب “الديوك” تمكن من حسم النتيجة في النهاية”.

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وعبّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تصريحاته المتلفزة عن أنه والشعب الفرنسي فخورين للغاية بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم، حامل اللقب، وتأهله إلى نهائي مونديال 2022، أمام منتخب الأرجنتين، يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأشاد ماكرون بشكل خاص باللاعبين الفرنسيين، جيرو وغرييزمان، والحارس هوغو لوريس، وكيليان مبابي، الذي قال عنه إنه “قام بعمل رائع وصنع بمهارة الهدف الثاني لفرنسا”.

كما أثنى على تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022، وأن “الأمن ممتاز والتنظيم أكثر من رائع”.

وأكد أن “الرياضة يجب أن تجمعنا ولا تفرقنا”.

وقضى منتخب فرنسا على آمال نظيره المغربي في العبور لنهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على “أسود الأطلس” بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء.

وأحرز ثيو هيرنانديز الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز راندال كولو مواني الهدف الثاني لمنتخب “الديوك” في الدقيقة الـ 79.

وبفوزه على منتخب المغرب، ضمن المنتخب الفرنسي بطاقة المرور لنهائي المونديال، ليلتقي منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل.