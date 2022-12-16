خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" تأثير رفع سعر الفائدة على التضخم في الخليج

أعلنت بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة، تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة.

وقرر بنك الإمارات المركزي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، ورفع البنك المركزي العُماني سعر الفائدة، اليوم الخميس، على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية، بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 50 نقطة أساس.

وأوضح مصرف البحرين في بيان أنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.25 بالمائة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وحسب خبراء اقتصاد من الخليج، فإن فائض الموازنات في مجلس التعاون إثر أسعار النفط ساهم في الحد من نسب التضخم، إذ خصصت نسب منها لمواجهة التضخم، والتي شملت إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة للحد من ارتفاع الأسعار.

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، طلعت حافظ، إن “ارتفاع نسبة الفائدة ينعكس بشكل مباشر على كلفة التمويل التي تقدمها “البنوك التجارية”.

البنك المركزي العماني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

طبيعة الوضع في الخليج

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن “الوضع في المنطقة الخليجية مطمئن من حيث توفر السيولة في القطاعين المالي والمصرفي، إضافة للدور الذي لعبه المركزي السعودي بشأن التأكد من وفرة السيولة لقطاع البنوك للتمكن من تقديم ومنح التمويل بأسعار معقولة، لا تعكس بالضرورة نسبة ارتفاع أسعار الفوائد”.

ولفت حافظ إلى أن “العديد من الدول تعاني من ضغوط تضخمية مرتفعة لم تشهدها منذ أربعة عقود، في حين أن التضخم في المملكة العربية السعودي هو في مرحلة متوسطة”.

ويرى أن “عدم ارتفاع التضخم بنسب كبيرة في المملكة يرتبط بوفرة الخدمات والسلع بشكل كبير في الأسواق، بما يجعل معدلات التضخم معقولة، إضافة للتأكد من استمرارية سلاسل الإنتاج بشكل منتظم، وكذلك نجاعة الحكومة في تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار”.

ونما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 10.2 في المئة، خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 2.1 تريليون ريال مقابل 1.91 تريليون ريال، وفقا لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.

ويشير الاقتصادي السعودي إلى أن “توجه المملكة ودول الخليج إلى التصنيع والاكتفاء الذاتي في سلع أساسية مهمة يخفف من الضغوط التضخمية”.

استمرار رفع سعر الفائدة

فيما قال الاقتصادي العُماني، أحمد كشوب، إن “رفع الفيدرالي سيستمر، وأن بعض الدراسات تشير إلى أن وصول أسعار الفائدة إلى حدود 4.5، مع احتمالية وصولها أيضا إلى 5.1، وصولا إلى 2023 و2024”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن “كل دول الخليج المرتبطة بالدولار يمكن أن ترفع نسبة الفائدة وفق المعطيات الموجودة”.

وأوضح أن “الفوائض الموجودة من أسعار النفط لدى الحكومات الخليجية تساهم في نسبة النمو عند 5 بالمائة بحلول العام المقبل، حسب بعض الدراسات، بسبب الركود التضخمي، خاصة أن نسبة النمو في منطقة الخليج لعام 2022 فوق 6.5 بالمائة”.

“الاحتياطي الفيدرالي” الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

تأثير استقرار سعر النفط

ويرى الاقتصادي العُماني أن “استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارا يؤدي إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج، مع هامش النمو بنحو 5 بالمائة”.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن “التضخم لا يؤثر بدرجة كبيرة في الدولة الخليجية نظرا لكونها مستهلكة وليست منتجة”، لافتا إلى أن “الحكومات في منطقة الخليج يمكن أن تكون المحرك الرئيسي للاستثمار في ظل احتمالية عدم قبول القطاع الخاص بقدر كبير على الاستثمار في ظل أسعار الفائدة المرتفعة”.

انعكاسات فائض الموازنات

فيما قال الخبير الاقتصادي بسلطنة عمان، خلفان الطوقي، أن “رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم بنسبة منخفضة، خاصة أن سعر صرف العملات الخليجية مربوطة بالدولار، في حين أن الأثر سيكون أكبر على بعض الدول العربية”.