قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، إن بولندا وليتوانيا اقترحتا اليوم الخميس تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا مرة في السنة بدلا من مرة كل ستة أشهر.

وارسو – سبوتنيك . وقال موراويكي: “اقترحت بولندا وليتوانيا النظر في العقوبات ضد روسيا في دورة مدتها 12 شهرًا حتى لا تكون هناك حاجة للعودة إلى العقوبات كل ستة أشهر، ولكن مرة واحدة فقط في السنة. وهذا بالطبع تعزيز للعقوبات”.

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وأضاف “اتفقنا على أننا سنعود إلى هذه القضية ونقرر ما إذا كنا سنوافق عليها في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي”.

يذكر أنه منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد موسكو.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ومع ذلك، وفقا للرئيس الروسي، لم يكن من الممكن تقويض الاستقرار الاقتصادي لبلاده، في حين ورطت أوروبا نفسها في مأزق العقوبات.