الأمن العام الأردني: إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحسينية بمعان جنوبي البلاد

أعلن الأمن العام الأردني، صباح اليوم الجمعة، إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحسينية في محافظة معان، لافتا إلى أنهما قيد العلاج.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان إنه جرى إسعافهما للمستشفى وهما قيد العلاج الآن، فيما لا تزال القوى الأمنية تواصل أعمالها في التعامل مع الخارجين عن القانون في مختلف مناطق المملكة ولن تسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم للمساس بأمن الوطن واستقراره.

مقتل ضابط كبير جنوبي الأردن إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات

وحذرت مديرية الأمن العام في بيانها الجميع بالابتعاد عن الأفعال الجرمية والتخريبية التي يحرض البعض عليها، مؤكدة أن كل من يقوم بمثل تلك الأفعال سيتم إلقاء القبض عليه لينال عقابه الرادع.

كما حذرت من نشر أية معلومات إلا الصادرة عن طريقها، لافتة إلى أنه تم رصد منشورات لأشخاص يقومون بتلفيق أخبار غير صحيحة وغير دقيقة بهدف إثارة الفتنة وتأجيج الشارع.

وفي وقت سابق، ليل الجمعة، قتل نائب مدير شرطة معان جنوبي الأردن، إثر تعرضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات.

واندلعت أعمال شغب في منطقة الحسينية ومدن أخرى جنوبي الأردن احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.

جاء ذلك مع استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات.