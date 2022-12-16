الشيوخ الأمريكي يقر موازنة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 بقيمة 850 مليار دولار

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون للإنفاق الدفاعي لعام 2023 تقدر قيمته بنحو 850 مليار دولار، بما في ذلك 10 مليارات دولار مساعدات أمنية لتايوان و800 مليون دولار لأوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك. أقر أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة قانون تفويض الدفاع الوطني يوم الخميس، مع إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونًا.

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وأدرج المشرعون قانون معونة تايوان المعززة ضمن قانون التفويض، والذي من شأنه أن يتيح ما يصل إلى 10 مليارات دولار في المساعدة الأمنية لتحديث القدرات الأمنية لتايوان.

ويشمل التشريع أيضًا 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، أكثر من الـ 500 مليون دولار التي طلبها بايدن لأوكرانيا.