خبير عسكري روسي: كييف ليس لديها طيران عسكري لاستخدام "القنابل الذكية" الأمريكية

قال الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، إن تسليم واشنطن المحتمل لمعدات إلكترونية متطورة إلى كييف لتحويل الصواريخ إلى “قنابل ذكية” لا معنى له لأن القوات الأوكرانية لم يعد لديها طيران عسكري قادر على استخدام مثل هذه الذخائر.

موسكو – سبوتنيك . وقال ليونكوف لوكالة “سبوتنيك”: “لماذا تحتاج أوكرانيا إليها؟ في الواقع، ليست كذلك. الأسلحة الوحيدة التي استخدموها خلال العملية العسكرية الخاصة كانت الصواريخ. لقد استخدموا مؤخرًا صاروخ “إيه جي إم-88 هارم”، وهو صاروخ جو- أرض، مضاد للرادار”.

إعلام: الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بمعدات لصنع “قنابل ذكية”

وأضاف: “إنهم يحاولون تدمير رادارات أنظمة دفاعنا الجوي، ولا ينجحون وغالبا ما يفقدون الطائرات التي تحمل هذه الصواريخ. لم يسبق أن نفذ الطيران الأوكراني ضربات قصف”.

ولفت ليونكوف إلى أنه سيكون من المعقول التكهن بشن غارات جوية محتملة من قبل الجيش الأوكراني باستخدام “قنابل ذكية” إذا كانت كييف “تمتلك فجأة، دعنا نقول، 300 طائرة”.

ويوم الأربعاء، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار على اطلاع بالأمر أن البيت الأبيض يخطط لتزويد أوكرانيا بمعدات إلكترونية متطورة لتحويل الذخائر الجوية غير الموجهة إلى “قنابل ذكية” عالية الدقة لاستهداف المواقع العسكرية الروسية.