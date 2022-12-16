كوريا الشمالية تختبر محرك وقود صلب عالي الدفع لصنع "نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية"

نجحت كوريا الشمالية في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع بنجاح للحصول على “نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية اليوم الجمعة.

موسكو – سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء المركزية: “نجح معهد كبير تابع لأكاديمية علوم الدفاع في اختبار إطلاق النار الثابت لمحرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع 140 تريليون قدم، وهو الأول من نوعه في البلاد، موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية صباح يوم 15 ديسمبر”.

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وقاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون شخصيًا تجربة المحرك، وعبر عن “توقعه أن يتم صنع سلاح استراتيجي من نوع جديد في أقصر فترة زمنية”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية.