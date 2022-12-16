تويتر يحظر حسابات صحفيين يعملون لوسائل إعلام شهيرة دون تفسير

حظر موقع “تويتر”، الذي يملكه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ، مساء أمس الخميس، حسابات العديد من الصحفيين البارزين في مؤسسات إخبارية شهيرة، دون تفسير.

وذكرت شبكة “سي إن إن”، أن من بين هذه الحسابات، التي تم حظرها بشكل مفاجئ، حساب دوني أوسوليفان من شبكة “سي إن إن”، ورايان ماك من صحيفة “نيويورك تايمز”، ودرو هارويل من “واشنطن بوست”، والعديد من الصحفيين الآخرين.

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وقال هارويل إن “ماسك يقول إنه مناصر لحرية التعبير، وهو يحظر الصحفيين لممارسة حرية التعبير، أعتقد أن هذا يدعو إلى التشكيك في التزامه”.

كما تم أيضا حظر حساب الصحفي المستقل آرون روبار، الذي أكد نه لم يتلق أي اتصال من “تويتر” بشأن الحظر.