إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى العراق لجميع الجنسيات خلال "خليجي 25"

ووفقا لموقع “السومرية نيوز”، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، أمس الخميس، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق (رسوم الفيزا) لكل من يرغب بحضور البطولة.

وأضاف البيان أن هذا القرار يهدف لدعم البطولة وتسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة المباريات.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة، بمشاركة 8 منتخبات وهي السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين، إضافة البلد المضيف العراق.