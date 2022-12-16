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16 قتيلا وعشرات المفقودين بانهيار أرضي ضخم في ماليزيا… فيديو

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت السلطات الماليزية أن 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بانهيار أرضي وقع، فجر اليوم الجمعة، في موقع تخييم قرب العاصمة كوالالمبور.

وقالت السلطات أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بعد الانهيار الأرضي الذي وقع بالقرب من بلدة باتانغ كالي.
والانهيارات الأرضية شائعة في ماليزيا بعد الأمطار الغزيرة التي تهطل عموماً في نهاية كل عام.
وكانت الحكومة الماليزية قد فرضت قوانين صارمة في ما يتعلق بالبناء على سفوح التلال، لكن الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.
وفي آذار/ مارس، قضى 4 أشخاص بعد سقوط منزلهم نتيجة انهيار أرضي في إحدى ضواحي كوالالمبور.
وفي 1993، تسبب انهيار ترابي عملاق نجم عن هطول أمطار غزيرة بسقوط مبنى سكني من 12 طابقاً، في كارثة أوقعت 48 قتيلا.
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26 يناير, 07:55 GMT

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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