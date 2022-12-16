"سارمات"… الخصائص الفريدة للصاروخ الباليستي العابر للقارات

وصرح كاراكاييف في مقابلة مع “كراسنايا زفيزدا” أن “مبتكري نظام صواريخ سارمات تمكنوا من الحصول على خصائص فريدة للصاروخ الجديد، التي تسمح لنا بالقول إن قدرات أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية ببساطة سيتم إبطالها”.