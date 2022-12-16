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مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق في مبنى سكني بفرنسا… فيديو

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أودى حريق شب في مبنى سكني في منطقة “فو آن فولان” قرب مدينة ليون وسط فرنسا، صباح اليوم الجمعة، بحياة 10 أشخاص منهم 5 أطفال.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، اندلع الحريق في المبنى في الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي.
وذكرت أن المبنى مؤلف من سبع طبقات وشارك في إخماده نحو 170 عنصر إطفاء.
وأوضحت السلطات المحلية أن الحريق أسفر عن إصابة 14 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة.
وقالت الإدارة المحلية إنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، لافتة إلى أن السبب وراء الحريق “غير معلوم” حتى الآن.
وقال وزير الداخلية غيرالد دارمانين للصحفيين في باريس قبل التوجه إلى مكان الحادث إن 10 أشخاص قتلوا بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عاما.
وأضاف “لا نعرف سبب الحريق وأنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته”.
وتابع “أنه أمر صادم والخسائر فادحة للغاية”، مضيفا أنه ناقش ما حدث مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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