مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق في مبنى سكني بفرنسا… فيديو

أودى حريق شب في مبنى سكني في منطقة “فو آن فولان” قرب مدينة ليون وسط فرنسا، صباح اليوم الجمعة، بحياة 10 أشخاص منهم 5 أطفال.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، اندلع الحريق في المبنى في الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي.
Incendie à Vaulx-en-Velin: 180 pompiers mobilisés, le feu désormais éteint pic.twitter.com/odcCbU4ko3
— BFMTV (@BFMTV) December 16, 2022
وذكرت أن المبنى مؤلف من سبع طبقات وشارك في إخماده نحو 170 عنصر إطفاء.
وأوضحت السلطات المحلية أن الحريق أسفر عن إصابة 14 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة.
وقالت الإدارة المحلية إنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده، لافتة إلى أن السبب وراء الحريق “غير معلوم” حتى الآن.
🔴 FRANCE :#VIDEO TRAGEDY AT A 7-STOREY BUILDING IN VAULX-EN-VELIN NEAR LYON CITY! FATAL FIRE AT RESIDENTIAL BUILDING 🔥
At least 10 people, including 5 children,were killed, 14 injured.#BreakingNews #UltimaHora #Lyon #VaulxEnVelin #Fire #Incendio #Incendie pic.twitter.com/CM5i1YDZ8N
— loveworld (@LoveWorld_Peopl) December 16, 2022
وقال وزير الداخلية غيرالد دارمانين للصحفيين في باريس قبل التوجه إلى مكان الحادث إن 10 أشخاص قتلوا بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عاما.
وأضاف “لا نعرف سبب الحريق وأنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته”.
وتابع “أنه أمر صادم والخسائر فادحة للغاية”، مضيفا أنه ناقش ما حدث مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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