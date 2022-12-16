المغرب يستضيف كأس العالم للأندية في نبأ يحمل فرحة كبيرة لجماهير الأهلي المصري

قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية ستقام في المغرب في شهر فبراير/ شباط.

وستكون المرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علماً بأن النسخة الأخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتوج فيها تشلسي الإنجليزي.

وكشف إنفانتينو في مؤتمر صحفي عن مصادقة مجلس “الفيفا” على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديا “النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقا بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعليا بمثابة كأس العالم”.

الـكأس الثانية على حساب الأحمر.. الوداد يضرب الأهلي بثنائية ويتوج بدوري الأبطال

ويحمل هذا الإعلان نبأ سارا بالنسبة إلى جماهير النادي الأهلي المصري، لأنه وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا التي فاز بها “الوداد” المغربي.