خطيب جمعة طهران: حازمون بشأن الجزر الثلاث

قال خطيب الجمعة في طهران، أحمد خاتمي، اليوم الجمعة، إن إيران حازمة بشأن الجزر الثلاث [في إشارة إلى الجزر المتنازع عليها مع الإمارات].

ونقلت وكالة “تسنيم”، مساء اليوم الجمعة، عن خطيب الجمعة في طهران، مطالبته رئيس الصين، شي جين بينغ، العلم بأن “إيران لا تجامل أحد فيما يتعلق بوحدة الأراضي وستتعامل بحزم مع ذلك”.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن تصريحات خطيب الجمعة في طهران أحمد خاتمي، جاءت تعليقا على زيارة رئيس الصين، شي جين بينغ، للسعودية، مؤخرا ولقائه بعدد من قادة الدول العربية.

الصين: علاقاتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي وإيران ليست ضد أي طرف ثالث

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن المواقف الأخيرة التي أثيرت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرا إلى السعودية ولقائه بعدد من قادة الدول العربية “أثارت استياء إيران”.

وقال رئيسي بحسب بيان للرئاسة الإيرانية، خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الصين هو تشوا هوا: “بعض المواقف التي أثيرت خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للمنطقة تسببت في استياء وتذمر الشعب والحكومة في إيران”.

وتابع: “زيارة الوفد الصيني إلى إيران مهمة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونؤكد على تنفيذ الاتفاقيات المهمة التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة لرئيسي البلدين”.

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الصيني على عزم بلاده “تطوير العلاقات مع إيران القوية كاستراتيجية دائمة لبكين”، مؤكدا احترام بلاده لسيادة وسلامة إيران الإقليمية.

والسبت الماضي أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، استدعاء السفير الصيني لدى طهران، إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن استياء إيران الشديد من بيان القمة الخليجية الصينية، الذي تضمن وضع جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ومفاوضات الاتفاق النووي.

وقال كنعاني في بيان: “تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين ومجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث”.