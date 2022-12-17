"روسكوسموس" تعلن ازدياد درجة الحرارة على متن مركبة "سويوز إم إس-22"

وذكر البيان: “اليوم الجمعة، أجرى متخصصون من مركز التحكم في المهمة بالقرب من موسكو مع رواد فضاء روس على متن محطة الفضاء الدولية عددًا من الاختبارات لأنظمة مركبة الفضاء المأهولة “سويوز إم إس -22″، بما في ذلك قياس درجة الحرارة في المساحة المعيشية للمركبة الفضائية، حيث كانت درجة الحرارة حوالي +30 درجة مئوية، وهذا تغيير طفيف في نظام درجة الحرارة”.