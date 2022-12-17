"روسكوسموس" تعلن ازدياد درجة الحرارة على متن مركبة "سويوز إم إس-22"

صرحت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن درجة الحرارة في قمرة المعيشة لمركبة الفضاء “سويوز إم إس- 22” بلغت 30 درجة مئوية.
وذكر البيان: “اليوم الجمعة، أجرى متخصصون من مركز التحكم في المهمة بالقرب من موسكو مع رواد فضاء روس على متن محطة الفضاء الدولية عددًا من الاختبارات لأنظمة مركبة الفضاء المأهولة “سويوز إم إس -22″، بما في ذلك قياس درجة الحرارة في المساحة المعيشية للمركبة الفضائية، حيث كانت درجة الحرارة حوالي +30 درجة مئوية، وهذا تغيير طفيف في نظام درجة الحرارة”.
التغييرات في نظام درجة الحرارة الآن ليست حاسمة في تشغيل المعدات وراحة طاقم المحطة، بما في ذلك وفقًا لتقارير الطاقم أنفسهم، ولا تشكل تهديدًا لحياة وصحة رواد الفضاء، والمعدلات مقبولة.
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أمس, 04:13 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن المتخصصين الأرضيين الآن، إلى جانب طاقم المحطة، يطورون خيارات مختلفة لتفادي الموقف الذي نشأ. ويستمر تحليل البيانات الواردة من محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك تسجيلات الصور والفيديو.
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”يوم أمس الخميس، إلغاء خروج رواد الفضاء الروس إلى الفضاء الخارجي بسبب إشارة من أحد أنظمة التشخيص للمركبة الفضائية “سويوز إم إس -22” التي التحمت مع محطة الفضاء الدولية.
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