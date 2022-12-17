كرواتيا ترفض المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني

صوت البرلمان الكرواتي ضد مشاركة البلاد في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني المسماة “EUMAM Ukraine”.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن نواب المعارضة صرحوا بأنهم لا يريدون “أن يصبحوا رهائن في الخلافات السياسية بين قادة الدول”.
وقال النواب إن الدستور الكرواتي لا ينص على تصويت برلماني على القضايا التي عادة ما يوافق عليها الرئيس بالتشاور مع الحكومة.
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أمس, 20:17 GMT
ويذكر أن النصاب المطلوب للموافقة على تسيير بعثة الاتحاد الأوروبي على أراضي كرواتيا كان يبلغ الثلثين.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا ووافق على تمويل إضافي لتعزيز قدرة الجيش الأوكراني.
وتم تصميم المهمة لتدريب ما لا يقل عن 15000 جندي أوكراني.
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