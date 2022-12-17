أعمال تخريب في انتخابات نادي الناصرية العراقي لكرة القدم… فيديو

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن وقوع أعمال تخريب خلال انتخابات نادي الناصرية لكرة القدم.
ووجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، من خلال البيان “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسب مفرغ مع أحد المسؤولين في محافظة ذي قار، قام بأعمال تخريب وتهجم على الحاضرين خلال انتخابات نادي الناصرية، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وتوقيفه في العاصمة بغداد”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
“تكسير وتخريب”.. مشادات في نادي الناصرية الرياضي أثناء انتخابات الهيئة الإدارية #قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/jQdvNO5b5d
— قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) December 16, 2022
وتابع بيان وزارة الداخلية العراقية مؤكدا أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضا بحق مجموعة كانت مع هذا المنتسب ومع آخرين تجاوزوا على القانون والنظام العام”.
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