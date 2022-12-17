أعمال تخريب في انتخابات نادي الناصرية العراقي لكرة القدم… فيديو

ووجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، من خلال البيان “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسب مفرغ مع أحد المسؤولين في محافظة ذي قار، قام بأعمال تخريب وتهجم على الحاضرين خلال انتخابات نادي الناصرية، وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وتوقيفه في العاصمة بغداد”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).