مدرب المنتخب المغربي يصف مباراة المركز الثالث في كأس العالم 2022 أمام كرواتيا بـ"الحمقاء والأسوأ"

وصف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، المباراة التي سيخوضها منتخبه أمام نظيره الكرواتي، غدا السبت، للمنافسة على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022، بأنها “أسوأ مباراة يمكن أن نلعبها”.‏

وقال، اليوم الجمعة: “بكل صراحة، هذا اللقاء التصنيفي يزعجني بعض الشيء، دائما ما يكون الأمر معقدا، سواء كان بالنسبة لنا أو لكرواتيا، بعد خيبة خسارة نصف النهائي، أنت مضطر بعد يومين لخوض مباراة، إنها مباراة حمقاء سواء كنا في المركز الثالث أو الرابع”، وفقا لقناة “العربية”.

وأردف: “أعتقد أنها أسوأ مباراة من الممكن أن نلعبها، لكن ما زلنا متحمسين لخوضها رغم شعور الخيبة”.

وأضاف: “بطبيعة الحال، كنا نفضّل أن نكون في النهائي، لكن هناك المركز الثالث الذي يتوجب علينا اللعب من أجله، ونريد أن ننهي البطولة على منصة التتويج”.

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واعترف وليد الركراكي أن بلوغ المنتخب المغربي المركز الثالث في مونديال قطر 2022 “سيكون صعبا بسبب الإرهاق، فضلا عن العائق الذهني الذي يتوجب علينا تجاوزه، ونحن نعلم أن منتخب كرواتيا يريد أيضا أن يختتم البطولة وهو في المركز الثالث”.

وسيلعب المنتخب المغربي مباراة تحديد المركز الثالث، غدا السبت، على استاد خليفة الدولي ضد كرواتيا التي تعادل معها سلبا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأنهى المنتخب الفرنسي مغامرة وحلم نظيره المغربي، يوم الأربعاء الماضي، عندما تغلب عليه بهدفين، ليبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه.